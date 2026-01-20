STIŽE OPASNA KOŠAVA I 'DEBELI' MINUS: Ujutru mraz do -9, a onda kreće haos na putevima! Evo gde će biti NAJTEŽE

Srbiju sutra očekuje ledeno jutro sa temperaturama koje će se spuštati i do 9 stepeni ispod nule, ali pravi problemi tek slede! Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na olujne udare vetra i opasnu poledicu koja će vrebati vozače širom zemlje.

Sreda, 21. januar, donosi nam "ledenu klopku" – kombinaciju mraza, magle i vetra koji će u pojedinim delovima zemlje imati olujnu jačinu.

Olujni udari u Podunavlju

Iako nas tokom dana očekuju sunčani intervali, u košavskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar. Najkritičnije će biti u donjem Podunavlju, gde se očekuju udari olujne jačine!

Oprez zbog poledice: "Zaleđivanje" na snazi

Tokom noći očekuju se slabe padavine u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Zbog niskih temperatura, svaka mokra površina će se trenutno pretvoriti u klizalište.

Savetuje se ekstreman oprez zbog poledice, naročito u večernjim i jutarnjim satima!

Vreme u Beogradu

Prestonica će se probuditi okovana mrazom (od -7 do -3 stepena), dok će maksimalna dnevna biti oko 4 stepena. Beograđane će tokom celog dana "seći" umeren, povremeno jak vetar.

PROGNOZA ZA VIKEND:

Spremite se za najjači udar košave! Za dane vikenda vetar će u Pomoravlju i Podunavlju biti najsnažniji, a od 25. januara stižu i obilnije padavine na jug Srbije.

Autor: Dalibor Stankov