STIŽE OPASNA KOŠAVA I 'DEBELI' MINUS: Ujutru mraz do -9, a onda kreće haos na putevima! Evo gde će biti NAJTEŽE

Srbiju sutra očekuje ledeno jutro sa temperaturama koje će se spuštati i do 9 stepeni ispod nule, ali pravi problemi tek slede! Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na olujne udare vetra i opasnu poledicu koja će vrebati vozače širom zemlje.
Sreda, 21. januar, donosi nam "ledenu klopku" – kombinaciju mraza, magle i vetra koji će u pojedinim delovima zemlje imati olujnu jačinu.
Olujni udari u Podunavlju
Iako nas tokom dana očekuju sunčani intervali, u košavskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar. Najkritičnije će biti u donjem Podunavlju, gde se očekuju udari olujne jačine!
Oprez zbog poledice: "Zaleđivanje" na snazi
Tokom noći očekuju se slabe padavine u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Zbog niskih temperatura, svaka mokra površina će se trenutno pretvoriti u klizalište.
Savetuje se ekstreman oprez zbog poledice, naročito u večernjim i jutarnjim satima!
Vreme u Beogradu
Prestonica će se probuditi okovana mrazom (od -7 do -3 stepena), dok će maksimalna dnevna biti oko 4 stepena. Beograđane će tokom celog dana "seći" umeren, povremeno jak vetar.
PROGNOZA ZA VIKEND:
Spremite se za najjači udar košave! Za dane vikenda vetar će u Pomoravlju i Podunavlju biti najsnažniji, a od 25. januara stižu i obilnije padavine na jug Srbije.
Autor: Dalibor Stankov