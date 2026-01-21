PAŠĆE PUNO KIŠE, A UDARI VETRA DO 100 KILOMETARA NA SAT! Najnovija prognoza RHMZ: U nekim delovima i SNEG, veliki oprez zbog poledice

Jaki vetrovi i padavine se očekuju tokom vikenda i početka naredne sedmice, posebno na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Preporučuje se oprez vozačima zbog moguće poledice na putevima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas se do kraja dana očekuje umereno do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predelima mestimično uz provejavanje slabog snega.

Duvaće slab i umeren vetar, na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata kratkotrajno i sa udarima olujne jačine.

RHMZ savetuje da vozači budu oprezni na putu zbog poledice.

Sutra ujutru u većini mesta slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama, ujutru snegom, a tokom dana kišom.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -8 do 1 stepena, a najviša dnevna od 0 na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do 8 stepeni na jugoistoku zemlje.

Prognoza za naredne dane

Narednih dana promenljivo, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura.

U košavskom području jugoistočni vetar će u petak i subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne, na jugu Banata i orkanske udare - oko i malo iznad 100 km/h. Vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni.

Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje se u nedelju i ponedeljak i to na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, od 20 do 40 mm kiše.

U Timočkoj Krajini do ponedeljka oblačno, tmurno i hladno, povremeno uz rosulju ili slab sneg i najvišu dnevnu temperaturu od 0 do 2 stepena.

Detaljniju prognozu za naredne dane i šta nas sve očekuje pročitajte u našem odvojenom tekstu.

Autor: Jovana Nerić