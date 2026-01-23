RHMZ izdao posebno upozorenje, odmah se javili nadležni iz tog sektora: Evo o čemu se radi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hidrološko upozorenje da je na rekama Tamiš i Tisa osmotren ledostaj, a Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" saopštilo je danas da je vodostaj Velike Morave u porastu, vodostaj Tise u stagnaciji, a vodostaji Save i Dunava u opadanju.

RHMZ navodi da je na Tisi kod Novog Kneževca i Sente osmotren ledostaj od 50 do 70 odsto širine rečnog korita, a kod Novog Bečeja priobalni led sa tendencijom smanjenja ledenih pojava.

Na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren je ledostaj na 100 odsto širine rečnog korita.

Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

JVP "Srbijavode" navelo je u objavi na sajtu da je vodostaj Velike Morave u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana, kao i da je vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana, a vodostaj Save u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.

"Vodostaji na Dunavu su u domenu niskih i srednje niskih, na Savi u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi u domenu srednjih, domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine", navodi se u objavi.

Autor: S.M.