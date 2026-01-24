Proleće usred zime! Neobično visoke temperature, a u pojedinim delovima Srbije OPASNA POJAVA

Osvanulo je vedro i znatno toplije jutro u odnosu na prethodna, uz temperature u Beogradu od 3 stepena, ali i u delovima zemlje temperature su i dalje u minusu.

Naša zemlja biće pod uticajem ciklona sa Jadrana i Mediterana, a južno strujanje donosiće toplu vazdušnu masu. Biće i vrlo vetrovito.

Jaka košava imaće olujne udare od 80 km/h, a na jugu Banata i orkanske od 110 km/h.

Najjači udari košave očekuju se na području Vršca.

Košava će biti toplog karaktera, ali će i pored toga činiti da je hladnije nego što jeste.

Tokom današnjeg dana očekuje se smena sunca i oblaka, a osetniji pad vazdušnog pritiska biće uvod u jaču promenu vremena. Maksimalna temperatura biće do 12, u Beogradu oko 10 stepeni.

Najtoplije biće drugog dana vikenda, pa će maksimalna temperatura u Kolubarskom okrugu biti i do 16 stepeni.

U nedelju će tokom dana prolazne kiše biti u severenim predelima Srbije, a rosulja se tokom dana očekuje na istoku.

Posle podne i uveče snažan oblačni sistem sa Jadrana zahvatiće južne, jugozapadne i zapadne delove Srbije i tokom večeri i noći premeštaće se dalje na istok, a na svom putu donosiće veoma jaku kišu, na višim planinama obilni sneg.

Najobilna kiša očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje, u većini predela preko 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na Kosovu i Metohiji i više od 50 litara, uz opasnost od urbanih poplava i bujica. Najobilnije padavine očekuju se u Metohiji.

Sneg će u ovim predelima vejati iznad 1800 metara i palo bi i do 30 cm snega.

Maksimalna temperatura za vikend biće do 12 stepeni, u Beogradu oko 10.

U utorak kratkotrajno zahlađenje, ali već u sredu ponovo zbog južnog strujanja relativno toplo.

Novi talas padavina Srbiju će potom zahvatiti sledeće srede.

Košava će u ponedeljak prestati da duva, ali se očekuje već ponovo u sredu, uz olujne udare.

Zbog česte aktivnosti ciklona, kraj januara i početak februara doneće Srbiji natprosečno toplo vreme i česta naoblačenja sa kišom.

Autor: S.M.