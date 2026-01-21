Ovo mnogi nisu očekivali: Evo da li novo zahlađenje i sneg PRETE Srbiji krajem januara

I današnje jutro u Srbiji je osvanulo ledeno, uz temperature do -11 stepeni, a prethodnih dana spuštale su se i do -15 stepeni.

U nastavku današnjeg dana biće oblačno, a sa juga i sa Mediterana se očekuje blagi priliv toplije vazdušne mase.

Sneg se očekuje danas na jugu i jugozapadu Srbije, naročito na Kosovu i Metohiji, u Pčinjskom okrugu i na Pešterskoj visoravni, kao i na planinama južne Srbije.

Maksimalna temperatura biće danas od 0 do 5 stepeni, u Beogradu do 3°C, dok se ledeni dan sa temperatudim do -2, do -1 stepen zadržava na severu Vojvodine i na istoku Srbije.

Ledena košava biće danas u slabljenju.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, a na pojedinim lokacijama očekuje se i kiša koja će se lediti pri tlu.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od -6 do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni. U Beogradu nakon jutarnjih -1, tokom dana 5 stepeni.

U Srbiji u petak sunčanije i toplije.

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem ciklona sa Mediterana, pa se očekuje kišovito, ali i relativno toplo vreme. Maksimalna temperatura biće i do 12 stepeni.

Očekuje se košava toplog karaktera, a jugoistočni vetar na jugu Banata i u Podunavlju imaće olujne udare.

Dojučerašanje prognoze govorile su o tome da će kraj janata doneti zahlađenje, pa i sneg.

Ipak, današnji proračuni ukunili su zahlađenje, tako da će kraj januara, pa i sam početak februara doneti oblačnije, ali i toplije vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 5 do 10 stepeni, što su temperature iznad proseka, a čak bi i jutarnje temperature bile u plusu.

Ovakvo vreme biće posledica jake ciklonske aktivnosti sa Atlantika i Mediterana, koji će prema Srbiji uslovljavati južna strujanja i priliv toplije vazdušne mase, dok će se ona ledena iz Sibira zadržavati nad istočnom Evropom.

Autor: Marija Radić