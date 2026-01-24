AKTUELNO

Društvo

'DANAS JE TAČNO 5 GODINA OD KADA JE MOJ FLYING-CAR POLETEO' Željko Mitrović podsetio na svoj veliki uspeh: Još uvek ne postoje definisani vazdušni putevi za ovakva leteća vozila (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović podsetio je na svom Instagram nalogu na neverovatan uspeh njegove kompanije PR-DC, koja je pre pet godina proizvela prvi leteći automobil u ovom delu sveta!

Naime, Mitrović koji je više puta dokazao da je veliki inovator i vizionar, danas je podsetio na to da je pre tačno pet godina njegov leteći-auto poleteo i ukazao na veliku zaboravnost ljudi.

- Danas je tačno 5 godina od kada je moj leteći-auto (flying-car) poleteo! Bio je to jedan od prvih letova, i prvih vozila ovog tipa na planeti! Datum sam namerno naglasio na video snimku od pre 5 godina, računajući koliko su svi zaboravni i površni! Danas posle 5 godina još uvek ne postoji regulativa, niti postoje definisani vazdušni putevi koje bi mogla koristiti ovakva leteća vozila! Sledeće nedelje sam konačno u Beogradu posle, više nego uspešnog, dvonedeljnog boravka u Americi - napisao je Željko Mitrović uz snimak od pre pet godina, na kojem jasno navodi datum ovog velikog poduhvata.

Danas je 24. januar 2021.godina – 12 sati; namerno govorim datum i vreme zato što verujem da će ovaj dan ući u istoriju srpskog, ali i, verujem, evropskog vazduhoplovstva. Konačno, flying car koji smo najavljivali skoro šest meseci, danas će prvi put poleteti!" - rekao je tada Mitrović pred prvo poletanje.

Nakon ove objave komentari podrške su se samo nizali, što je slučaj i danas.

Foto: Pink.rs/Print screen

Mitrović je ranije objasnio da je serijska proizvodnja ove letelice zaustavljena zbog nedostatka regulative, na šta je ukazao i današnjom objavom.

‘AKO SLUČAJNO NEKO ZNA BOLJE…’ Željko Mitrović otvorio konkurs! Ko OVO bolje radi od njega, neka se javi - VOLEO BIH DA GA UPOZNAM!

