Oglasio se PIO Fond: Evo do kada traju prijave za besplatne banje!

Prijave se podnose lokalnim udruženjima penzionera ili najbližoj organizacionoj jedinici fonda. Uz prijavu je potrebno dostaviti određene dokumente, uključujući penzijski ček i popunjen obrazac.

Penzioneri u Srbiji čije penzije ne prelaze 56.834 dinara a u prethodnih šest godina nisu išli na banjsku rehabilitaciju o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) mogu do srede 28. januara da se prijave za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima.

Evo do kada traju prijave za besplatne banje

Na poziv, koji je Fond PIO raspisao 12. januara, mogu se prijaviti i starosni i invalidski i porodični penzioneri, kao i korisnici srazmernih penzija, dakle iz Srbije i inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 56.834 dinara.

Prijave se podnose udruženjima penzionera sa područja filijale fonda gde korisnici imaju prebivalište, a penzioneri sa teritorije AP Kosovo i Metohija (APKIM) sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije APKIM, prijave podnose najbližoj organizacionoj jedinici fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici fonda.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva za one koji primaju inostrane penzije, popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godini, da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju kao i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je ima, ali ona nije obavezna.

Obrazac prijave i spisak banja mogu se naći na sajtu Fonda PIO.



Autor: Jovana Nerić