AKTUELNO

Društvo

'RADUJEM SE VAŠEM PODVIGU' Patrijarh Porfirije čestitao selektoru Stevanoviću i srpskim delfinima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO KULTURE ||

Patrijarh Porfirije uputio je večeras čestitku selektoru Urošu Stevanovići i srpskim delfinima povodom osvajanja prvog mesta i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

"Dragi prijatelji, draga braćo, zajedno sa vascelim našim narodom čestitam vam i radujem se vašem podvigu, vašem sportskom i viteškom ponašanju i osvojenoj tituli prvaka Evrope. Pozivam vas da evropsko zlato zajedno ponovo proslavimo u Hramu Svetog Save i zablagodarimo Gospodu, Darodavcu svih dobara, na ovom velikom uspehu i blagoslovu", poručio je patrijarh srpski Porfirije.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

pročitajte još

Srbi odali počast heroju Stefanu koji je stradao u požaru u Švajcarskoj: Potresne slike sa tribina Arene (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Evropsko prvenstvo

#Zlato

#patrijarh Porfirije

#vaterpolisti Srbije

#čestitka

POVEZANE VESTI

Društvo

Patrijarh Porfirije uputio čestitku povodom Ramazanskog bajrama

Politika

Patrijarh Porfirije čestitao Ramazanski bajram vernicima islamske veroispovesti

Politika

'Hvala vam što ste nas učinili ponosnim' Macut čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju ZLATA na EP

Društvo

Patrijarh Porfirije čestitao beogradskom nadbiskupu Nemetu na imenovanju za kardinala!

Politika

'MOMCI, POKAZALI STE SRCE, BORBENOST I PONOS' Vučić čestitao srpskim reprezentativcima u basketu 3x3 na bronzi

Politika

'BRAVO' Dačić čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju zlatne medalje na EP