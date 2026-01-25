'RADUJEM SE VAŠEM PODVIGU' Patrijarh Porfirije čestitao selektoru Stevanoviću i srpskim delfinima

Patrijarh Porfirije uputio je večeras čestitku selektoru Urošu Stevanovići i srpskim delfinima povodom osvajanja prvog mesta i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

"Dragi prijatelji, draga braćo, zajedno sa vascelim našim narodom čestitam vam i radujem se vašem podvigu, vašem sportskom i viteškom ponašanju i osvojenoj tituli prvaka Evrope. Pozivam vas da evropsko zlato zajedno ponovo proslavimo u Hramu Svetog Save i zablagodarimo Gospodu, Darodavcu svih dobara, na ovom velikom uspehu i blagoslovu", poručio je patrijarh srpski Porfirije.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Autor: Marija Radić