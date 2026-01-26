MUP RASPISAO KONKURS: Šansa za 300 novih vatrogasaca-spasilaca širom Srbije - Evo koje uslove moraju da ispunjavaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uputilo je poziv mladim, hrabrim i motivisanim građanima da se pridruže vatrogasno-spasilačkim jedinicama.

Konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku otvoren je do 25. februara 2026. godine.

Za one koji traže posao koji spaja čast, odgovornost i direktnu pomoć zajednici, ovo je prilika da postanu deo jedne od najcenjenijih službi u državi.

Ko može da obuče uniformu heroja?

Da biste postali kandidat za budućeg vatrogasca, potrebno je da ispunjavate sledeće opšte uslove:

Državljanstvo: Isključivo državljani Republike Srbije.

Starosna granica: Od navršenih 19 do 30 godina života.

Obrazovanje: Završena četvorogodišnja srednja škola.

Prebivalište: Najmanje godinu dana neprekidnog prebivališta na teritoriji organizacione jedinice za koju se konkuriše.

Bezbednosne provere: Kandidat ne sme imati bezbednosne smetnje za rad u MUP-u.

Pored opštih uslova, svi prijavljeni će morati da prođu rigorozne zdravstvene, psiho-fizičke i motoričke testove kako bi dokazali spremnost za rad u ekstremnim situacijama.

Posebni uslovi za vozače

Za kandidate koji apliciraju za radno mesto vatrogasac–spasilac vozač, pravila su jasno definisana:

Prednost imaju oni koji već poseduju vozačku dozvolu „C“ kategorije.

Konkurisati mogu i vozači sa „B“ kategorijom, ali uz obavezu da polože ispit za „C“ kategoriju u roku od 18 meseci nakon završetka osnovne obuke.

Kako i gde se prijaviti?

Procedura je jednostavna: zainteresovani kandidati podnose prijavu sa kompletnom dokumentacijom u policijskoj stanici prema mestu svog prebivališta.

Sve detaljne informacije o konkursu, potrebnoj dokumentaciji i načinu selekcije mogu se pronaći na zvaničnim internet stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova (www.mup.gov.rs) i Centra za osnovnu policijsku obuku (www.copo.edu.rs).

Autor: Iva Besarabić