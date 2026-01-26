Otkriveno koliko tačno KAMIONA BLOKIRA teretni prelaz na Batrovcima: Sve stoji

Prevoznici sa više od 40 kamiona blokiraju teretni saobraćaj na graničnom prelazu Batrovci, dok putnički saobraćaj funkcioniše redovno i bez veće gužve.

Vozači i predstavnici transportnih firmi okupili su se pored vozila.

Prevoznici navode da imaju tri zahteva, a to su da profesionalni vozači budu izuzeti od EES sistema (Sistem ulaska/izlaska Entry Exit System) dok se ne nađe neko trajnije rešenje, uvođenje vize za profesionalne vozače koje bi važilo u celoj Šengen zoni i produženje broja dana koje profesionalni vozači mogu da provedu u Šengen zoni, odnosno više od 90 dana.

Prevoznici zemalja Zapadnog Balkana započeli su u podne blokade drumskog transporta na teretnim prelaza sa zemljama Šengena zbog neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanje boravka njima na teritoriji Šengena tokom svakodnevnih radnih aktivnosti, navode u udruženju Međunarodni transport.

Blokade su, kako kažu u tom udruženju, započeli na 21 teretnom prelazu.

Prema podacima Poslovnog udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju Srbije “Međunarodni transport” blokade su počele na prelazima: Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina,Preševo, Kaluđerovo, Vrška Čuka, Strezimirovci, Končulj, Brnjak, Jarinje i Merdare.

