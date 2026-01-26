VOJSKA KAO TEMELJ SRPSKOG SPORTA: Gašić na svečanosti u Atletskoj dvorani – Elzan Bibić najbolji vojni sportista! (FOTO)

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas obeležavanju Dana vojnog sporta u Atletskoj dvorani u Beogradu.
On je poručio da ovaj praznik simbolizuje snagu, disciplinu i zajedništvo – vrednosti na kojima počiva ne samo sport, već i čitav vojni etos.
Neraskidiva veza vojske i sporta
Gašić je podsetio da su pripadnici vojske kroz istoriju bili začetnici sportske tradicije u Srbiji, a da danas, uz podršku državnog vrha, Ministarstvo odbrane ulaže ogromne napore u infrastrukturu.
– Tradicija i rezultati naših sportista nas obavezuju da ulažemo u razvoj vojnog sporta, jer se time direktno jačaju odbrambene sposobnosti zemlje – istakao je ministar, čestitajući usput i vaterpolistima Srbije na osvojenom zlatu.
Predsednik OKS Dejan Tomašević podsetio je na važnu istorijsku činjenicu: Olimpijski komitet Srbije osnovali su oficiri, na čelu sa generalom Svetomirom Đukićem, još početkom prošlog veka.
Elzan Bibić i "Kobre" među najboljima
Na svečanosti su uručena priznanja najuspešnijima u 2025. godini:
Najbolji sportista: Vojni službenik Elzan Bibić (Sportska jedinica Vojne akademije).
Najbolja sportska ekipa: Ekipa Kopnene vojske u malom fudbalu.
Vrhunska dostignuća: Major Nevena Jovanović (Odred "Kobre"), vodnik Đuro Borbelj, vodnik Danijel Miletić (63. padobranska brigada).
Najuspešniji mladi sportista: Učenica Vojne gimnazije Milica Kojić (džudo).
Priznanja su dobili i istaknuti takmičari u atletici i maratonu, poput Tijane Kabić i desetara Ajredina Ajetija, kao i talentovani kadeti i učenici vojnih škola.
Zašto se slavi ovaj dan?
Dan vojnog sporta obeležava se u znak sećanja na 26. januar 1907. godine, kada je poručnik vojske Kraljevine Srbije, Aleksandar Josifović, osvojio prvo mesto na velikom Međunarodnom oficirskom mačevalačkom turniru u Holandiji.
Autor: Dalibor Stankov