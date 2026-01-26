VOJSKA KAO TEMELJ SRPSKOG SPORTA: Gašić na svečanosti u Atletskoj dvorani – Elzan Bibić najbolji vojni sportista! (FOTO)

AKTUELNO

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas obeležavanju Dana vojnog sporta u Atletskoj dvorani u Beogradu.

On je poručio da ovaj praznik simbolizuje snagu, disciplinu i zajedništvo – vrednosti na kojima počiva ne samo sport, već i čitav vojni etos.

Neraskidiva veza vojske i sporta

Gašić je podsetio da su pripadnici vojske kroz istoriju bili začetnici sportske tradicije u Srbiji, a da danas, uz podršku državnog vrha, Ministarstvo odbrane ulaže ogromne napore u infrastrukturu.

Foto: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

– Tradicija i rezultati naših sportista nas obavezuju da ulažemo u razvoj vojnog sporta, jer se time direktno jačaju odbrambene sposobnosti zemlje – istakao je ministar, čestitajući usput i vaterpolistima Srbije na osvojenom zlatu.

Predsednik OKS Dejan Tomašević podsetio je na važnu istorijsku činjenicu: Olimpijski komitet Srbije osnovali su oficiri, na čelu sa generalom Svetomirom Đukićem, još početkom prošlog veka.

Elzan Bibić i "Kobre" među najboljima

Na svečanosti su uručena priznanja najuspešnijima u 2025. godini:

Najbolji sportista: Vojni službenik Elzan Bibić (Sportska jedinica Vojne akademije).

Foto: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Najbolja sportska ekipa: Ekipa Kopnene vojske u malom fudbalu.

Vrhunska dostignuća: Major Nevena Jovanović (Odred "Kobre"), vodnik Đuro Borbelj, vodnik Danijel Miletić (63. padobranska brigada).

Najuspešniji mladi sportista: Učenica Vojne gimnazije Milica Kojić (džudo).

Foto: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Priznanja su dobili i istaknuti takmičari u atletici i maratonu, poput Tijane Kabić i desetara Ajredina Ajetija, kao i talentovani kadeti i učenici vojnih škola.

Zašto se slavi ovaj dan?

Dan vojnog sporta obeležava se u znak sećanja na 26. januar 1907. godine, kada je poručnik vojske Kraljevine Srbije, Aleksandar Josifović, osvojio prvo mesto na velikom Međunarodnom oficirskom mačevalačkom turniru u Holandiji.

