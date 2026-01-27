Gde radar najčešće 'hvata'? Vozačima zbog OVE lokacije masovno stižu kazne

U okviru ovih aktivnosti, na području Republike Srpske trenutno je instalirano ukupno 95 stacionarnih radara

Tokom 2025. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavilo je sa intenzivnom primenom savremenih tehničkih sredstava za nadzor i kontrolu saobraćaja, s ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

U okviru ovih aktivnosti, na području Republike Srpske trenutno je instalirano ukupno 95 stacionarnih radara. Tokom prošle godine, stacionarni radarski sistemi "Ekin Spotter" evidentirali su ukupno 324.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja.



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za Srpskainfo kažu da se kao lokacije sa najvećim brojem registrovanih prekršaja izdvajaju magistralni put M-1104 u mestu Dragaljevac na području Bijeljine, magistralni put M-1115 u mestu Drinjača na području Zvornika, magistralni put M-1105 u mestu Poljice na području Doboja, magistralni put M-1114 u mjestu Kaoštice na području Višegrada, kao i magistralni put M-1101 u mestu Karanovac na području Banjaluke.

Pored kontrole brzine, tokom 2025. godine značajnu ulogu u otkrivanju i dokumentovanju saobraćajnih prekršaja imao je i sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR).

Putem ovog sistema evidentirano je ukupno 37.259 prekršaja, a najčešće registrovani prekršaj odnosio se, kako su rekli iz MUP RS, na istek potvrde o registraciji vozila do 30 dana.

Posmatrano po teritorijalnoj nadležnosti policijskih uprava, najveći broj prekršaja evidentiran putem ANPR sistema zabeležen je na području Policijske uprave Banjaluka, gde je registrovano ukupno 13.650 prekršaja.

Slede Policijska uprava Istočno Sarajevo sa 6.422 prekršaja, Policijska uprava Prijedor sa 4.678, Policijska uprava Doboj sa 4.460, Policijska uprava Bijeljina sa 3.279, Policijske uprave Trebinje sa 1.961, Policijska uprava Zvornik sa 1.171, Policijska uprava Foča sa 877 i Policijska uprava Mrkonjić Grad sa 761 evidentiranim prekršajem.

Na području Policijske uprave Gradiška nije bilo evidentiranih prekršaja putem ANPR sistema, s obzirom na to da na tom području nije instaliran sistem ANPR kamera.

