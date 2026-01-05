SVE SRPSKE MLEKARE PRODALI SU BLOKADERI! Vučić na otvaranju bolnice u Trebinju najavio NOVE INVESTICIJE (FOTO+VIDEO)

U Trebinju se danas, u okviru programa obeležavanja Dana Republike Srpske, otvara nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar", a otvaranju prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najviši zvaničnici Republike Srpske.

13.40 - Obraćenje predsednika Vučića

- Imamo još jednu važnu investiciju ovde u Trebinju, spremni smo da uložimo više od 200 miliona evra u aerodrom. Novac nije problem, i zamolio bih nadležne da nam izađu u susret. To je u interesu našeg naroda - istakao je Vučić.

Izrazio je nadu da će ti tehničko - politički problemi biti rešeni.

Predsednik je potom čestitao Tucindan, sutrašnji Badnji dan i tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi, čestitao svima i predstojeći Božić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je uvek govorio istinu kad je reč o Trampu, Grenlandu...

- Otvorena je Pandorina kutija, kaže Danska, Francuska, Engleska, mora da se poštuje teritorijalni integritet, pa Povelja UN, a kad su gažena prava Srbije nikog nije bilo briga

- Vidite da Britanija prvi put ide otvoreno protiv SAD jer kad uzmu Grenland sve kapije ka Evropi su otvorene... Venecuelu oni doživljavaju kao svoje dvorište - Monroova doktrina, a oni to šire na sirovine, minerale, 37 su ih naveli...

Odgovarajući na pitanja novinare, Vučić je rekao da su sve mlekare prodali blokaeri, uljare, sojare, šećerane, kao i veći deo konditorske industrije.

Sad ćemo, dodao je on, jednu po jednu da vraćamo u srpske ruke.

O Grenlandu: Mogli ste makar jedno izvinite da nam kažete za KiM... Kako to sad glupo zvuči, a kad ste vi to nama radili... Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je uvek govorio istinu kad je reč o Trampu, Grenlandu... - Otvorena je Pandorina kutija, kaže Danska, Francuska, Engleska, mora da se poštuje teritorijalni integritet, pa Povelja UN, a kad su gažena prava Srbije nikog nije bilo briga - Vidite da Britanija prvi put ide otvoreno protiv SAD jer kad uzmu Grenland sve kapije ka Evropi su otvorene... Venecuelu oni doživljavaju kao svoje dvorište - Monroova doktrina, a oni to šire na sirovine, minerale, 37 su ih naveli... Protivnici su globalističkih tvorevina kojom smatraju i EU. Evropa ako izgubi Grenland, najveće ostrvo Evrope, nećemo se uključivati u bilo kakve sukobe i ratove, neće biti težih izjava - Mogli ste makar jedno izvinite da nam kažete za KiM, kako to sad glupo zvuči kad pominju Povelju UN, a kad ste vi to nama radili...

Zvaničnici obilaze novu bolnicu

Najpre je osveštena bolnica.

12.50 - Obraćanje predsednika Vučića

- Dragi prijatelji, poštovani predsedniče Dodik, Željka, Nenade, Andrija, Milane, svi ministri i ostale zvanice, dragi radnici, dragi narode, vaše preosveštenstvo, hvala što ste danas ovde. Ja sam srećan što sa vama mogu da podelim trenutke radosti otvaranja jednog velelepnog objekta - kazao je Vučić.

- Više od 60 miliona evra uložiti u bolnicu u RS je podvig i čestitam građanima Trebinja i RS, a u današnjem svetu samo su 5 stvari od velikog značaja: 1. vojska i odbrana 2. energija i energetika 3. hrana i voda 4. zdravstvo 5. AI i moderne tehnologije, to su 5 suštinskih stvari za opstanak nacija i država - kazao je Vučić i dodao:

Volimo Srpsku i ne stidimo se da to kažemo, pripadamo istom narodu i ne stidimo se da to kažemo, čuvaćemo naše pismo i naš jezik.

Vučić je istakao i da se na svaki uspeh Srpske u Srbiji gleda s ponosom.

Predsednik Vučić je u obraćanju zvanicama citirao i reči Svetog Vasilija Ostroškog rekavši da uvek treba izabrati put časti i obraza.

- Srbija je u ovim teškim trenucima izabrala ne lak put, mogli smo da se pravimo da ne postojimo i da se ulizujemo onim jakima u svetu. Mali smo, ne možemo da se zameramo velikima ali smo smogli snagu da kažemo istinu, a narod smo koji je zbog istine stradao u svakom ratu - rekao je Vučić i dodao:

Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego se čitav život kao miš skrivati...

- Protiv Srbije se svuda vodi najprljavija kampanja, ne samo u Prištini i Zagrebu nego i u Sarajevu i Podgorici - rekao je Vučić te podsetio na najprljavije kampanje i o Srbiji i o njemu lično.

Vučić je istakao da ćemo mi svoju vojnu snagu snažiti.

- Mir možemo da sačuvamo samo ako budemo dovoljno odvraćajući faktor. Kad kažu "ne radimo mi to protiv vas, nego ćete vi nas da napadnete". Srbija nikoga neće napasti. Mi ćemo svoju vojnu snagu, koja je druga zemlja u svetu po brzini napretka, mi ćemo za manje od dve godine udvostručiti naše kapacitete. Znamo dobro šta je sloboda, sloboda je za Srbina najpreča stvar. Zato ćemo umeti da sačuvamo slobodu, a oni koji misle da smo naivni, samo neka znaju da su sve uradili prošle godine da me sklone s vlasti, ja vam nisam Slobodan Milošević, nisam ni naivan, ni glup da vam verujem. Zato razvijamo i snažimo ekonomiju, čuvamo mir, ali spremamo snažnu odbranu, toliko snažnu da im nikada više neće pasti na pamet da diraju Srbiju - naglasio je Vučić.

Vučić je obećao da se će Srbija nastaviti da pomaže sve projekte na nivou Republike Srpske.

12:40 - Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik istakao je da je bolnica ponos svih okupljenih.

- Hvala svima, želim da ovde što manje pacijenata bude, ali svi znamo kakav je život - kazao je Dodik.

12.30 - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je danas istorisjki dan za Trebinje i Hercegovine.

- Otvaramo novu epohu. Ova bolnica znači sigurnost za naše građane. Posebni zahvalnsot upućujem Vladi Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku. Hvala predsjedniku Aleksadru Vučiću i Srbiji - rekao je Ćurić.

12.15 - Nedeljko Lambeta, direktor bolnice, kazao je da je jako ponosan i kao direktor ustanove i kao Trebinjac, Hercegovac.

- San je postao vizija, a vizija imperativ. Danas sa ponosom mogu reći da je san postao java. Posebno želim da izrazim zahvalnost onima koji su uz ovaj projekat bili od početka. Čovek bez kog bi projekat ostao samo san jeste Milorad Dodik. Naša bolnica nosi ime koje simbolizuje hrabrost. Dan 9. januar danas je trajno utkan u naš zdravstveni sistem. Ovo je početak novog poglavlja zdravstvene zaštite - rekao je Lambeta.

12.00 - Ceremonija otvaranja nove bolnice je počela

Svečanost je otvorena intorniranjem himni Republike Srpske i Srbije.

11.15 - Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima: Dočekali ga Dodik i mitropolit Dimitrije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.

pročitajte još Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima: Dočekali ga Dodik i mitropolit Dimitrije

10.30 - Vučić stigao u Mostar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Mostar

- Stigao u Mostar, a, sad, pravac Trebinje. Hvala Željka Cvijanović na srdačnom dočeku! - poručio je predsednik Vučić u opisu snimka.

Vučić će na svečanosti prisustvovati od 12 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Svečanom otvaranju prisustvuju srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, v.d predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, Vlade RS Savo Minić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, direktor bolnice Nedeljko Lambeta.

Ispred bolnice povodom otvaranja okupio se i veliki broj građana.

Nova bolnica u Trebinju

Novi bolnički kompleks prostire se na površini od 41.080 metara kvadratnih i sadrži savremeni objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pristupne puteve za vozila i pešake, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.Ukupna površina objekta bolnice, sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila, je 17.826 metara kvadratnih.

Bolnički objekat ima 223 kreveta i obuhvatata odeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odeljenje, odeljenje psihijatrije, neurologije, interno, odeljenje nefrologije, porođajno i ginekologiju, odeljenje hirurgije i urologije, odeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju.

Ova zdravstvena ustanova poseduje i dnevne bolnice, opštu i onkološku, dijalizu, hiruršku, internističku i kardiološku intezivnu negu, poluintezivnu negu, oporavak pacijenata – angiografiju i endoskopiju, oporavak pacijenata - ORL i oftalmologiju, odelenje za oporavak uz operacioni blok, odelenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intezivnu negu - neonatologiju.

Medicinska oprema zadovoljava najviše standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa poslednjim tehnološkim dostignućima, prema visokim medicinskim standardima i adekvatna je za pružanje svih planiranih medicinskih usluga.

Ovaj projekat predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata Vlade Republike Srpske u zdravstvenom sistemu.

Autor: Pink.rs