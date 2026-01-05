AKTUELNO

Otvara se bolnica u Trebinju: Ovo su svi detalji

U Trebinju će, danas biti otvorena nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - deveti januar".

Ova ustanova izgrađena je za samo 2,5 godine, a vrednost investicije je 128 miliona maraka, odnosno oko 66 miliona evra.

Uz izgradnju nekoliko novih, ulagano je i u modernizaciju postojećih bolnica i zdravstvenih objekata, a biće nastavljena i u narednom periodu.

Na 17.000 kvadratnih metara nove bolnice u Trebinju, biće smeštene najsavremenije dijagnostičke i operacione sale, sobe za pacijente sa 281 krevetom i sve neophodne prateće službe.

Građani ovog dela Republike Srpske dobijaju najsavremenije zdravstvene usluge, a medicinsko osoblje najbolje uslove za rad.

Takođe, ustanova će biti opremljena najsavremenijom opremom i biće spas za pacijente ne samo iz Trebinja već i Hercegovine.

Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

