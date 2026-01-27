Penzionerima je u Srbiji dozvoljeno da rade, ali pod posebnim uslovima: Jedna kategorija je izuzeta, a OVO JE RAZLOG

Sve veći broj oglasa za posao menja pravila igre na tržištu rada u Srbiji. Starosna granica i penzionerski status više nisu nepremostive prepreke, među traženima su i oni koji su se do juče smatrali "izvan radne snage“.

Penzioneri, pa i korisnici invalidskih penzija, sve češće dobijaju priliku za angažovanje. Ipak, iza te šanse krije se niz zakonskih ograničenja: gde, kako i pod kojim uslovima mogu da rade, a da ne ugroze pravo na penziju?

Prema važećim propisima, korisnici invalidskih penzija ne mogu zasnovati stalni radni odnos, jer bi to značilo preispitivanje ranije utvrđene nesposobnosti za rad. U slučaju da lekarska komisija proceni da se sposobnost delimično vratila, penzija može biti ukinuta.

Ipak, zakon dopušta rad na osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora ili povremenih i privremenih poslova. U tom slučaju nema rizika od kontrolnih pregleda niti gubitka primanja.

U praksi, penzioneri se najčešće angažuju u maloprodaji, dostavi, čišćenju, distribuciji, ali i u obezbeđenju. To su poslovi za koje dobijaju fiksnu nadoknadu po dogovorenom poslu, bez radnog odnosa i doprinosa.

Profesionalna vojna i policijska lica koja su zbog invalidnosti izgubila mogućnost obavljanja službe takođe mogu da rade u privatnom sektoru. Poslovi čuvara, radnika obezbeđenja ili nadzornika nisu zabranjeni, osim u slučajevima kada je invalidnost povezana sa zabranom nošenja oružja.

