STIŽE 5.000 DINARA DODATKA PENZIONERIMA U SRBIJI Ovo je sve o novoj uredbi koju je usvojila Vlada

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se uređuju uslovi, visina, obuhvat korisnika i dinamika isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, a pravo na ovaj dodatak imaće penzioneri sa nižim primanjima u periodu od decembra 2025. do novembra 2026. godine.

Pravo na novčani iznos kao uvećanje uz penziju imaju korisnici starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija penzija, počev od isplate za decembar 2025. godine pa zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine, iznosi do 73.734,14 dinara.

U ovu grupu ubrajaju se i korisnici posebnih prava propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, uključujući pojedine kategorije korisnika iz ranijih zakonskih rešenja.

Kako će se isplaćivati novčani dodatak

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju isplaćivaće se mesečno, zajedno sa penzijom, u periodu od decembra 2025. do novembra 2026. godine i biće posebno iskazan na isplati.

Visina ovog dodatka obračunava se tako što se uzima iznos koji su korisnici primili uz penziju za novembar 2025. godine, a zatim se taj iznos uvećava za procenat redovnog usklađivanja penzija od 1. decembra 2025. godine.

Usklađivanje iznosa i penzijskog praga

Iznos novčanog dodatka, kao i sam prag od 73.734,14 dinara, usklađivaće se na isti način kao i penzije, u skladu sa važećim pravilima o njihovom usklađivanju.

Šta važi za nove penzionere

Penzionerima koji pravo na penziju ostvare od decembra 2025. godine pa nadalje, novčani dodatak će se isplaćivati u istoj visini kao i korisnicima koji su penzionisani zaključno sa 30. novembrom 2025. godine, pod uslovom da imaju istu visinu penzije.

Posebna pravila za nepotpuni mesec

U slučaju da penzija za decembar 2025. godine ne pripada za ceo mesec, obračun dodatka vršiće se tako što se penzija prvo svodi na iznos za puni mesec. Ako se penzija isplaćuje za deo meseca, i novčani dodatak se isplaćuje srazmerno tom periodu.

Isplaćeni novčani iznosi po osnovu ovog uvećanja smatraju se konačnim.

Bez dodatnih doprinosa

Na novčani iznos koji se isplaćuje kao uvećanje uz penziju ne obračunava se niti plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, navodi se u uredbi.

Ova mera ima za cilj dodatnu zaštitu penzionera sa nižim primanjima u narednih godinu dana, uz zadržavanje postojećeg sistema redovnog usklađivanja penzija.

Autor: A.A.