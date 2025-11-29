VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SRPSKE PENZIONERE Oglasili se iz PIO Fonda, krajnji rok je 31. decembar!

Od 1. januara 2026. godine menjaju se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene, pa će žene u penziju moći da idu sa navršene 64 godine, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

To je za dva meseca više nego ove godine, kada su ženama za penzionisanje neophodne 63 godine i 10 meseci života, uz isti staž osiguranja, objavljeno je u najnovijem broju "Glasa osiguranika", glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO).

U skladu sa odredbama Zakona o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomerati za po dva meseca godišnje do 2032, kada će biti izjednačeni sa uslovima koji važe za muškarce, tj. 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Iz Fonda PIO navode i da prema važećim propisima, bez obzira na godine života, osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja.

Kada je reč o prevremenoj starosnoj penziji, uslovi za ostvarivanje ovog prava su od 2024. godine isti za muškarce i žene - 60 godina života i 40 godina staža osiguranja, s tim što se u ovom slučaju penzija trajno umanjuje za 0,34 procenta za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju.

Iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto. Zbog pomeranja uslova za starosnu penziju za žene od 1. januara sledeće godine, zaposlene žene koje žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2025. godini trebalo bi da raskinu radni odnos i podnesu zahtev za penziju u ovoj godini.

Zahtev bi trebalo da podnesu najkasnije poslednjeg radnog dana u ovoj godini, pod uslovom da im je osiguranje, odnosno radni odnos prestao najmanje jedan dan ranije pre podnošenja zahteva. Podnošenje zahteva 1. januara 2026. i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2026. godini, precizirali su iz fonda.

Autor: Jovana Nerić