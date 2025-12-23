Penzioneri u Srbiji dobijaju dodatak: Evo koliko iznosi i ko ima pravo na njega

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se uvodi dodatni novčani iznos uz penziju za penzionere sa nižim primanjima, sa važenjem od isplate penzije za decembar 2025. do novembra 2026. godine.

Ova mera obuhvata korisnike starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija i predstavlja još jedan pokušaj države da ublaži posledice rasta životnih troškova na najugroženije slojeve stanovništva.

Prema dostupnim informacijama, maksimalni iznos dodatka iznosi do 5.000 dinara, dok se kod penzionera sa višim primanjima dodatak progresivno smanjuje ili svodi na simboličan iznos. Time se jasno pokazuje da je reč o ciljanoj, a ne univerzalnoj meri, usmerenoj ka socijalnoj korekciji postojećih nejednakosti u penzijskom sistemu.

Sa fiskalnog aspekta, ova uredba ima ograničen vremenski i budžetski domet, što upućuje na to da se ne radi o trajnom povećanju penzija, već o privremenoj intervenciji. Takav pristup omogućava državi veću fleksibilnost u upravljanju javnim finansijama, ali istovremeno ostavlja otvoreno pitanje dugoročne održivosti penzionog standarda, posebno u uslovima visoke inflacije i rasta cena osnovnih životnih namirnica.

Ekonomski posmatrano, dodatak uz penziju može imati kratkoročno pozitivan efekat na ličnu potrošnju, budući da penzioneri sa nižim prihodima najveći deo dodatnih sredstava troše na osnovne potrebe. Međutim, bez sistemskih reformi koje bi obuhvatile redovno usklađivanje penzija sa realnim troškovima života, ovakve mere ostaju pre svega socijalno-politički instrument, a ne strukturno rešenje, smatraju stručnjaci.

U tom kontekstu, nova uredba može se tumačiti kao signal socijalne odgovornosti države, ali i kao potvrda da penzioni sistem i dalje zavisi od povremenih vanrednih intervencija. Ključno pitanje ostaje da li će se nakon isteka ove mere pristupiti trajnim izmenama koje bi obezbedile stabilniji i predvidiviji prihod za penzionere sa najnižim primanjima, ili će se praksa privremenih dodataka nastaviti i u budućnosti.

