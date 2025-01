Poznato koliko će biti uvećane penzije ovog meseca! Mnogi nisu svesni o kom iznosu se radi

Vlada Srbije je od oktobra 2018. godine propisala novčani iznos kao uvećanje uz penziju do određenog limita, koji se obračunava jednom godišnje i iznosi do pet odsto pojedinačne penzije, a limit se povećava svaki put kad se uvećaju penzije. Penzije su uvećane u decembru, a uvećanje je 10,9 odsto, pa će se i dodatak isplaćivati na uvećanu decembarsku penziju do limita od 65.716,70 dinara.

Mnogi penzioneri ne znaju da primaju takozvani dodatak na penziju. A to lako mogu proveriti u obračunu penzije za decembar, koju su primili u januaru. Iako je penzija svakako uvećana za skoro 11 odsto, dodatak se isplaćuje za one čija je penzija ispod propisanog limita.

Mirjana Treskanica, predsednica Udruženja penzionara Sremska Mitrovica, je rekla sledeće:

- Penzioneri u zavisnosti od visine penzije dobijaju dodatak, oni koji imaju ispodprosečnu penziju dobijaju do 5% svoje penzije. Dosta ljudi ni ne znaju da to primaju, a svi penzioneri to dobijaju. Oni koji imaju veće penzije dobijaju manji procenat povećanja.

Ona kaže da je najbitnije da su penzije redovne, a da je realno da nikada neće biti zadovoljni penzijama, pa kaže da većina na povećanje od 5 odsto ima komentar "pa zar nije moglo makar 6 odsto?"

Dakle penzioneri čije penzije ne prelaze iznos od 65.716,70 dinara dobijaju dodatak na penziju. Ovaj iznos je granična suma, koja se određuje uredbom Vlade, a važi za sve penzionere koji imaju penziju manju od tog iznosa.

Autor: Dalibor Stankov