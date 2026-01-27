Đake u Srbiji opet čeka RASPUST: Vrlo brzo sledi novi odmor, ovo je školski kalendar

Učenici u Srbiji danas slave Svetog Savu, nenastavni je dan, a već za dve nedelje sledi "veliki predah". Iako je drugo polugodište tek počelo, kalendar Ministarstva prosvete donosi sjajne vesti za đake - u februaru ih čeka pauza od čak devet dana.

Danas se širom zemlje obeležava školska slava. Nastave nema, a ovaj praznični utorak samo je uvod u niz neradnih dana koji nas očekuju u nastavku školske 2025/26. godine. Najveće uzbuđenje vlada zbog predstojećeg Sretenjskog raspusta, koji stiže ranije nego što su se mnogi nadali.

Devet dana u februaru

Svega mesec dana nakon što su se odmorili od zimskog raspusta, osnovci i srednjoškolci ponovo će spakovati rančeve. Pauza povodom Dana državnosti Srbije zvanično počinje u subotu, 14. februara, a povratak na nastavu zakazan je tek za ponedeljak, 23. februar.

Ono što posebno raduje zaposlene roditelje jeste činjenica da su 15, 16. i 17. februar zvanično neradni dani u celoj državi, pa se slobodni dani dece savršeno poklapaju sa odmorom odraslih. Ovo je ujedno i najduža pauza u drugom polugodištu pre prolećnog raspusta.

Prolećni raspust

Nakon udarnog februara, mart će za đake biti mesec punih radnih obaveza, ali već u aprilu sledi novo olakšanje. Ipak, ove godine nema dugog spojenog raspusta, jer su Uskrs i Prvi maj kalendarski razdvojeni radnim danima.

Prvi deo prolećnog predaha, onaj uskršnji, kreće u petak, 10. aprila, i traje do utorka, 14. aprila. Učenici se u školske klupe vraćaju u sredu, 15. aprila. Za ovaj praznik neradni dani su Veliki petak, subota, vaskršnja nedelja i ponedeljak, što je standardni paket slobodnih dana za sve građane Srbije.

Druga, kraća pauza sledi povodom Međunarodnog praznika rada. Prvi maj ove godine pada u petak, pa će se neradni petak i subota spojiti sa nedeljom, 3. majem, što deci i roditeljima obezbeđuje produženi vikend od tri dana.

Šta nas čeka do juna?

Podsećamo, učenici u Srbiji tokom ove školske godine imaju ukupno pet raspusta. Prvi jesenji je bio u novembru, zatim je usledio tronedeljni zimski odmor, a pred nama su sada sretenjski, uskršnji i prvomajski predah.

Stručnjaci savetuju roditelje da ove termine iskoriste za planiranje porodičnih putovanja, jer se sretenjski raspust, kao i onaj uskršnji, gotovo u potpunosti poklapaju sa neradnim danima za zaposlene, što olakšava organizaciju čuvanja dece i zajedničkog vremena.

Autor: S.M.