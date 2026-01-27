Prvi evro dizel iz Pančeva od danas na pumpama! Oglasila se ministarka Đedović Handanović

Na benzinskim pumpama širom Srbije od danas su dostupne prve količine evro dizela proizvedenog u Rafineriji nafte Pančevo, nakon ponovnog pokretanja proizvodnje, saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Sankcije bez posledica po građane i snabdevanje

„Kao što smo obećali, na pumpama širom Srbije od danas su prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu posle ponovnog pokretanja proizvodnje“, navela je ministarka.

Ona je istakla da građani gotovo 100 dana nisu osetili posledice sankcija NIS-u kao i da snabdevanje gorivom nijednog trenutka nije bilo prekinuto.

Ministarka je naglasila da je stabilno snabdevanje omogućeno zahvaljujući napornom radu zaposlenih i koordinaciji državnih institucija. Prema njenim rečima, zajedničkim naporima obezbeđeno je da energetska sigurnost zemlje ostane očuvana i u izazovnim okolnostima.

Autor: A.A.