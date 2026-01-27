VUČIĆ INICIRAO, KATASTAR OTVARA VRATA: Od sutra direktan razgovor sa šefovima – Evo kako da zakažete termin!

Na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Republički geodetski zavod (RGZ) pokreće program "Otvorena vrata katastra".

Od sutra, svi građani koji imaju nerešena imovinsko-pravna pitanja dobijaju priliku za direktan razgovor sa rukovodiocima službi širom Srbije!

Termini i pravila: Rešite probleme uživo

Program je uveden kao odgovor na potrebe građana da složene slučajeve razjasne "oči u oči" sa odgovornim licima.

Kada: Svakog radnog dana od 13.00 do 14.30 časova.

Gde: U nadležnim službama za katastar nepokretnosti.

Napomena: Razgovor je moguć samo uz prethodno zakazan termin.

Kako do termina? Tri načina za prijavu:

Putem mejla: Pošaljite upit na adresu otvorenavrata@rgz.gov.rs.

Preko sajta: Koristite aplikaciju "Razgovarajte sa operaterom" na www.rgz.gov.rs.

Telefonom: Pozovite Info centar na broj 0700 500 500 i izaberite taster 4.

Iz RGZ-a poručuju da je cilj ovog poteza, povučenog na inicijativu predsednika, potpuna otvorenost i pomoć građanima da osiguraju svoja prava na nepokretnostima. Profesionalni korisnici (advokati, notari) nastavljaju da koriste svoje ranije utvrđene kanale komunikacije.

Autor: Dalibor Stankov