SAVINDAN U SRCU ŠAJKAŠKE: Maja Gojković u Titelu poručila – Sveti Sava je naš svetionik mira i znanja!

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković prisustvovala je danas Svetosavskoj akademiji u Titelu, odakle je poručila da vizija prvog srpskog arhiepiskopa već osam vekova nepokolebljivo oblikuje identitet našeg naroda.

Znanje i vera ruku pod ruku

Gojkovićeva je u Srednjoj tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ naglasila da je Sveti Sava bio prvi koji je uvideo da obrazovanje i duhovnost moraju stajati zajedno.

"Njegova misao da narod bez znanja i moralnog obruča lako gubi svoj put, danas je aktuelnija nego ikada", istakla je predsednica Pokrajinske vlade.

Titel – kolevka velikana

Ona je izrazila posebno zadovoljstvo što se Savindan proslavlja u mestu koje je iznedrilo umove poput Mileve Marić, Svetozara Miletića i Isidore Sekulić, koji su na svoj način nastavili Savin put prosvećenosti.

Foto: VLADA AP VOJVODINE/ANDREJ PAP

Čestitajući slavu svim učenicima i nastavnicima, Gojković je poručila da je Sveti Sava simbol sabornosti koji nas uči da smirenošću i ljubavlju služimo narodu i državi. Svečanosti je prisustvovao i pokrajinski sekretar za obrazovanje Robert Otot, a zvaničnici su nakon akademije obišli i kulturne znamenitosti Titela.

