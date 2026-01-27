JEDAN PUT KROZ VEKOVE: U Beogradu održana Svetosavska akademija, prisustvovali Ana Brnabić i patrijarh Porfirije

Svečana Svetosavska akademija, pod simboličnim nazivom „Jedan put kroz vekove“, održana je sinoć u Domu Garde na Topčideru.

Tradicionalnom skupu u čast prvog srpskog prosvetitelja prisustvovali su najviši državni zvaničnici, predstavnici Crkve, Vojske Srbije i diplomatskog kora.

Državni vrh i crkva na okupu

Svečanosti je prisustvovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, zajedno sa brojnim članovima Vlade. Među prisutnima su bili ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar pravde Nenad Vujić, ministarka Snežana Paunović, kao i ministri Zoran Gajić, Boris Bratina i Bela Balint.

Duhovni deo svečanosti predvodio je patrijarh srpski Porfirije, koji se uz ministra Stankovića obratio prisutnima, ističući neprolazne vrednosti svetosavlja koje vekovima oblikuju srpski identitet.

Himna i Svetosavske nagrade

Akademija je počela svečanim intoniranjem himne „Bože pravde“, nakon čega je usledio bogat kulturno-umetnički program. Centralni deo večeri bio je posvećen najboljima – predstavljeni su ovogodišnji dobitnici prestižne Svetosavske nagrade, koji su svojim radom i trudom doprineli unapređenju obrazovanja i nauke u našoj zemlji.

Autor: Dalibor Stankov