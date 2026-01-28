Olujni vetar u ovim delovima zemlje, temperatura i do 14 stepeni: Evo kakvo nas vrema danas očekuje

U četvrtak će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje na severu i jugu Srbije.

Danas se očekuje ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja može da se zadrži duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Tokom dana uslediće postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu.

Duvaće umeren i jak vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 na zapadu Srbije.

U Beogradu oblačno

U Beogradu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa kišom. Duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 1 do 4 stepena, a najviša oko 13.

Prestanak padavina

U petak i za vikend uslediće pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz postepeni pad temperature.

Početkom naredne sedmice očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.

Jugoistočni vetar će od subote ponovo biti u pojačanju.

Autor: A.A.