NEOPHODAN OPREZ ZA VOLANOM! Magla smanjuje vidljivost na pojedinim deonicama

Vozači večeras treba da obrate pažnju na stanje kolovoza, jer zbog magle putevi mogu biti vlažni, a u kombinaciji sa slabom vidljivošću, to povećava rizik od lančanih sudara, navodi se u saopštenju AMSS.

Magla će i tokom večeri smanjivati vidljivost na putevima u Timočkoj krajini, ali i u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima graničnih prelaza ni na ulazu, ni na izlazu iz Srbije nema zadržavanja vozila, dok su teretni terminali na većini graničnih prelaza blokirani.

"Putevi Srbije" objavili su danas da je prema informacijama Uprave granične policije u blokadi 20 graničnih prelaza.

Blokade su počele u ponedeljak, 26. januara u podne.

Prevoznici protestuju zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, koji prema njihovim navodima ograničava boravak vozača na području Šengena kao i zbog neodgovarajuće reakcije evropskih institucija.

Njihov glavni zahtev je da se pronađe rešenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana.

Poručili su da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

Autor: S.M.