RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Kiša tokom večeri, u drugom delu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se u toku večeri očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, koje je već zahvatilo južne i zapadne predele Srbije, a tokom večeri i noći proširiće se i na ostale krajeve.

U drugom delu noći prestanak padavina i razvedravanje, osim na severu Vojvodine.

Duvaće jak i umeren vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.


U četvrtak ujutru još samo na severu Vojvodine oblačno sa slabom kišom.

Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo će na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, a tokom noći i na jugozapadu biti oblačno sa slabom kišom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a samo će još tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvati umeren i jak južni i jugoistočni.


Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni, na istoku zemlje oko 8 stepeni.

Od petka hladnije, najviša dnevna temperatura u većini mesta od 3 do 7 stepeni, a od ponedeljka se očekuju i slabi jutarnji mrazevi.

Tokom dana umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom koji se u nedelju i ponedeljak očekuje i u nižim predelima južne, a posebno istočne Srbije uz osetno hladnije vreme.

Jugoistočni vetar će od nedelje biti u pojačanju pa se početkom sledeće sedmice na jugu Banata ponovo očekuju olujni udari košave.

Autor: S.M.

