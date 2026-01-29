Važna informacija za sve osmake! Danas POSLEDNJI ROK za ovu bitnu odluku

Učenici koji završavaju osmi razred danas u svojim školama mogu da podnesu izmene u vezi sa unošenjem podatka o izbornom predmetu koji će polagati kao treći na testu na završnom ispitu.

Probni završni ispit ove godine biće održan 27. i 28. marta, nakon toga, 1. i 2. aprila, a učenici će moći još jednom da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku.

"Tokom decembra učenici osmih razreda izjašnjavali su se, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi, koji će predmet od pet ponuđenih - biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija - raditi kao treći test na završnom ispitu", rekao je za Tanjug pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilerdžić.

Kako je naveo, ukoliko žele, učenici mogu još danas da promene predmet u svojoj školi.

"Probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta, a nakon toga, 1. i 2. aprila. Učenici će moći još jednom da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku", rekao je Ćilerdžić i dodao da nakon toga više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test.

Završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biti održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

"Za sada je najveći broj učenika kao treći test izabrao da polaže geografiju, biologiju, istoriju, a potom hemiju i fiziku", rekao je Ćilerdžić.

Otvoren je i viber kanal "Moja srednja škola - Info kanal", na kojem roditelji, kao i učenici mogu da pročitaju informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole. Više o tom viber kanalu možete da pronađete na portalu Moja srednja škola, objasnio je Ćilerdžić.

"Pripremna nastava koju realizuju škole se intenzivira u drugom polugodištu. Takođe učenicima je dostupan portal eVežbaonica, a u prodaji se mogu naći i zbirke zadataka za pripremu. Pored ovoga, mnoge lokalne samouprave organizuju besplatnu pripremnu nastavu za osmake", naveo je Ćilerdžić.

