Evo šta nove vize za vozače kamiona iz Srbije predstavljaju: Oglasila se potpredsednica Evropske komisije

Nova vizna strategija Evropske unije će pomoći prevoznicima sa Zapadnog Balkana, izjavila je danas izvršna potpredsednica Evropske komisije za tehnološki suverenitet, bezbednost i demokratiju Hena Virkunen i poručila da EU želi da omogući fleksibilnija pravila za prekogranične radnike.

Odgovarajući na pitanje novinara, Virkunen je napomenula da su problemi vozača sa Zapadnog Balkana poznati Komisiji, kao i da nova vizna strategija predviđa određene fleksibilnosti, ali da sigurnost granica i dalje ostaje prioritet.

"Sistem ulaska i izlaska (EES) ne uvodi nove zahteve za kratkoročne boravke u Šengenu" rekla je Virkunen.

Ona je istakla da vozači koji svakodnevno prelaze granicu već imaju određene izuzetke jer koriste iste kontrolne tačke, dok se izazovi pojavljuju samo u specifičnim slučajevima.

"Analiziramo te izazove i u okviru strategije radimo na njihovom rešavanju", dodala je Virkunen.

Za prevoznike sa Zapadnog Balkana, trenutno pravila ostaju ista, ali Komisija planira dodatna rešenja koja bi mogla olakšati svakodnevni rad i smanjiti napetosti na granicama.

Prema evropskoj proceduri, EK u sledećoj fazi šalje predlog nove vizne strategije Savetu EU i Evropskom parlamentu gde sa raspravlja o predlogu, daju komentari, a moguće je da će biti zatražene izmene ili dopune.

Nakon diskusija između Komisije, Saveta i Parlamenta, vrši se usaglašavanje stavova tri strane do konačnog dogovora, a posle toga dokument prelazi u oblik pravnog akta.

