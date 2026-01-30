Konkurs za prijem novih vojnika u elitne jedinice Vojske Srbije od 1. do 28. februara

Konkursi za prijem novih vojnika u elitne jedinice Vojske Srbije biće otvoreni od 1. do 28. februara 2026. godine, a Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pozivaju sve hrabre i odlučne mladiće i devojke da pokažu patriotizam i spremnost da služe svojoj zemlji kao pripadnici 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade.

Pravo da se prijave imaju državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, saopštilo je ministarstvo odbrane.

Kandidate čije su prijave blagovremene i kompletne očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka u trajanju od deset nedelja.

Najuspešnijima će biti pružena prilika da stupe u profesionalnu vojnu službu, prvo na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme.

Pripadnike elitnih sastava očekuju kontinuirana obuka i usavršavanje, rad sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom, kao i osnovna zarada u iznosu od oko 250.000 dinara, koja se dodatno uvećava u skladu sa stepenom osposobljenosti i formacijskim mestom, istaknuto je u saopštenju.

Mogućnost prijavljivanja na konkurse imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, a koji će uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu steći završetkom selektivne obuke.

Mesto službovanja budućih pripadnika 63. padobranske brigade biće u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije službovati u Pančevu.

