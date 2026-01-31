Nema gužve na granicama i naplatnim rampama: Ovde se očekuju klizavi kolovozi

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prohodnost puteva je dobra, uključujući i putne pravce ka zimskim centrima, na kojima ima snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara.

Povremeno slaba kiša će na putevima u Vojvodini i Timočkoj Krajini doneti klizave kolovoze, dok se na jugoistoku očekuje susnežica, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg.

U ostalim krajevima Srbije vozače će pratiti dobri vremenski uslovi, slični prethodnim danima, sa intenzitetom saobraćaja koji je uobičajen za prvi dan vikenda, navode iz AMSS-a.

Autor: A.A.