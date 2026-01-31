KOLAPS NA GRANICAMA OD 10. APRILA: Čekaće se satima, a evo gde Srbi mogu bez EES maltretiranja!

Putovanja građana Srbije u zemlje Šengen zone od proleća dobijaju potpuno novu, i nažalost, mnogo sporiju dimenziju. Od 10. aprila, baš na Veliki petak, sistem EES (Entry/Exit System) počinje da radi punim kapacitetom – 24 sata dnevno, bez ikakvih prekida.

Iako će se sistem testirati već tokom februara, pravi kolaps se očekuje za uskršnje i prvomajske praznike, kao i tokom letnje sezone. Do sada su graničari mogli da isključe sistem kada su gužve prevelike, ali od aprila to više neće biti opcija.

Gde će biti najveći haos?

Procenjuje se da će biometrijsko evidentiranje (uzimanje otisaka i slikanje lica) dramatično produžiti zadržavanja. Najkritičnije tačke biće:

Mađarska i Hrvatska: Tradicionalno najopterećeniji prelazi (Horgoš, Batrovci).

Bugarska: Veliki zastoji zbog tranzita turista ka Grčkoj.

Dosadašnja iskustva, dok je sistem radio samo povremeno, beležila su čekanja i do 12 sati. Sa neprekidnim radom, te brojke bi mogle biti još gore.

Gde možemo da putujemo bez EES provera?

Dobra vest je da postoje destinacije gde se ova pravila ne primenjuju. Ako želite da izbegnete višesatno slikanje i davanje otisaka na granici, birajte ove zemlje:

Region: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija.

Turska: Destinacija koja ostaje van ovih procedura.

Kipar: Iako je članica EU, Kipar nije u Šengenu, pa su procedure znatno lakše.

Ključni saveti za putnike

Ako planirate put u Šengen zonu (Nemačka, Austrija, Italija, Grčka, itd.) posle 10. aprila, naoružajte se strpljenjem. Sistem više neće biti "isključivan" radi ubrzanja saobraćaja. Provere će biti obavezne za svakog putnika koji nema pasoš države članice EU.

Autor: Dalibor Stankov