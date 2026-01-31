'NEMA NEPOSREDNIH A NI POSREDNIH DOKAZA DA SU UČINILI KRIVIČNO DELO' Ovo je sve što znamo do sada u slučaju Danke Ilić, optužnica pod znakom pitanja?

Branilac osumnjičenog Dejana Dragijevića tvrdi da veštačenje rekonstrukcije nije donelo nove dokaze niti prekretnicu u istrazi, dok se čeka odluka tužilaštva o optužnici.

Sudbina optužnice u slučaju nestanka i smrti male Danke Ilić i dalje je neizvesna, nakon što su pristigli nalazi veštačenja koji se odnose na rekonstrukciju događaja u Banjskom Polju. Kako tvrdi branilac osumnjičenog Dejana Dragijevića, advokat Vanja Živković, u dostavljenim nalazima nema ničega što bi predstavljalo prekretnicu u postupku.

Da li će optužnica biti podignuta?

Branilac osumnjičenog Dejana Dragijevića, advokat Vanja Živković, istakla je da je sada ključno pitanje da li će tužilaštvo uopšte podići optužnicu.

- Sada je pod znakom pitanja da li će biti podignuta optužnica ili ne, u nalazu veštaka nema novih momenata koji bi nas naveli na neki novi zaključak i ukazali na nešto drugo. Nema neposrednih, a ni posrednih dokaza da je učinjeno krivično delo koje se osumnjičenima stavlja na teret - rekla je advokatica za Kurir.

Kako objašnjava, veštačenje koje se čekalo odnosilo se isključivo na rekonstrukciju kretanja deteta i procenu vremena.

- Tužilaštvo bi trebalo sada da podigne optužnicu ili ne, pretpostavlja se da hoće. Mišljenje i nalaz koji su se čekali tiču se rekonstrukcije, pa su sada veštaci na osnovu toga merili da li je dete moglo od tog dela do tada da stigne za to vreme. U tom smislu je bilo premeravanje i dato je mišljenje, to je sve na nivou toga da li je dete bilo u tom položaju i u toj poziciji kako je rekla majka, onda bi dete moglo da stigne do te i te kuće za to i to vreme i tako dalje. Nikakva se nova prekretnica nije napravila da bi došlo do nekog novog zaključka - ističe sagovornica.

Advokatica Živković navodi i da odbrana nije imala razloga da ulaže primedbe na veštačenje.

- Advokati osumnjičenih su imali pravo da na to veštačenje daju primedbu ukoliko imaju ili da se predloži da, ukoliko je nešto nejasno, da veštaci dopune. Međutim, ja kao advokat Dejana Dragijevića nisam uputila nikakvu primedbu, jer se ništa drastično nije ni promenilo u odnosu na prošli put kada je optužnica podignuta. Odnosno, nalaz pokazuje da je dete fizički moglo da stigne do puta za to kratko vreme, ali to je sve pod znakom pitanja, jer niko se ne kreće pravolinijski, a pogotovo ne deca - kaže branilac osumnjičenog.

Posebno se osvrnula i na snimke sa nadzornih kamera, koji su bili jedan od ključnih elemenata istrage.

- Što se tiče kamera, ne postoji nijedan momenat da su se dete i sporni auto osumnjičenih našli u istom kadru, već se samo oni uočavaju na kameri, dete se u nekom trenutku takođe uočava.

Kako kaže, ostaje nejasno na čemu će tužilaštvo bazirati eventualnu optužnicu.

- Ne znam na čemu će se bazirati optužnica, eventualno mogu dati malo drugačije i detaljnije objašnjenje.

Devojčica je, podsetimo, nestala 26. marta 2024. godine, navodno dok se igrala ispred dvorišta porodice. Policija je brzo identifikovala osumnjičene, te su Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51), uhapšeni 4. aprila zbog sumnje da su devojčicu udarili vozilom, a potom pokušali navodno da prikriju tragove zločina! Ipak, do sada nije pronađen nijedan materijalni trag, kao ni DNK devojčice ni na, ni u "fijat pandi". Takođe nema očevidaca i nema priznanja osumnjičenih, iako okrivljeni ne spore da su u to vreme bili na tom mestu, s tim što oni tvrde da dete niti su videli niti su ubili!

Tačna minutaža kako se sve odvijalo tog 26. marta

- 13 i 10 - Majka Ivana Ilić došla u Banjsko polje sa decom iz Bora

- 13 i 22 - Slikala Danku dok se igrala u dvorištu i poslala mužu fotografiju koja je kasnije kružila društvenim mrežama da bi se Danka što pre pronašla

- 13 i 41 - Majka primetila da Danke nema i obavestila muža

- 13 i 45 - Obavestila policiju da joj je ćerka nestala

- 13 i 50 - Videla beli auto i muško lice pored vozila "fiat panda", u kom su bili osumnjičeni

- 13 i 52 - Danka navodno udarena kolima

- 13 i 57 - Zaustavio ih je otac devojčice Miloš Ilić i pitao da li su videli Danku, na šta su odgovorili negativno

- 13 i 59 - Policija stigla na lice mesta u Banjsko polje

Pritvor produžen

Govoreći o pritvoru osumnjičenih, advokatica Živković ističe da ne očekuje njihovo puštanje na slobodu.

- Što se tiče pritvora, osumnjičenima je isti ponovo produžen, ne verujem da postoji šansa da se brane sa slobode, zbog interesovanja javnosti, zbog ugrožavanja istrage, uticanja na svedoke, eventualnog sakrivanja dokaza.

Autor: Jovana Nerić