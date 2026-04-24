NOVO POGLAVLJE U SLUČAJU NESTANKA DANKE ILIĆ: Dokazi pod znakom pitanja?

Apelacionom sudu u Nišu dostavljeno je rešenje o potvrđivanju optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu. Da li će biti otvoreno novo poglavlje u slučaju male Danke Ilić, komentarisala je advokat Kristina Pavlović.

- To ako se ponovo desi da optužnica ne bude potvrđena, tužilaštvo treba da se zapita na koji način je istraga obavljena, kako su radili posao i šta bi tu eventualno trebalo preduzeti dalje. Taj predmet sam pratila samo iz medija i bila sam gost u nekim emisijama gde su bile kolege koje su znale pojedinosti. Međutim, sve one primedbe koje su ostale od tada i sve ono što se isticalo ukazuju da je pomalo neobično da su oni optuženi, a da nikada ni telo deteta nije pronađeno - navela je ona za Kurir.

Ona je takođe dodala da je u takvim okolnostima teško govoriti o potpuno čvrstim i jasnim dokazima, te da smatra da se odbrana nalazi u prilično povoljnoj poziciji.

Trajanje pritvora pod znakom pitanja

Govoreći o pritvoru osumnjičenih i rokovima za odluku Apelacionog suda, ističe:

Ja iskreno ne bih to predviđala, s obzirom na to da ne znam ni koliko su u pritvoru i koji je osnov za pritvor – da li je to obezbeđivanje prisustva, sprečavanje uticaja na svedoke ili sprečavanje skrivanja i uništavanja dokaza. Pretpostavljam da je to osnov za pritvor, ali pitanje je koliko još mogu da ostanu u pritvoru. To sve zavisi od toga koji je osnov za pritvor i kako je taj osnov obrazložen. Određeni osnovi i obrazloženja protekom vremena gube na svojoj snazi. Bez tih detalja govorili bismo napamet. Oni imaju mogućnost da ostanu u pritvoru do kraja postupka, ali sve zavisi od toga za šta im je pritvor određen

Nestanak koji je potresao Srbiju

Podsetimo, Danka Ilić je dvogodišnja devojčica iz Banjskog Polja kod Bora koja je nestala 26. marta 2024. godine oko 13.45 časova, tokom šetnje sa majkom i bratom.

Potraga za njom izazvala je ogromnu pažnju javnosti, a ujedno je pokrenuto i uvođenje prvog Amber Alert sistema u Srbiji.

Deset dana kasnije, 4. aprila, vlasti su uhapsile dvojicu radnika gradskog „Vodovoda“ – Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića – zbog sumnje da su devojčicu udarili automobilom, a zatim je ubili i telo uklonili na deponiji. Dragijević je ranije priznao ubistvo i opisao zločin, dok se Janković branio ćutanjem.

U okviru istrage uhapšen je i brat jednog od osumnjičenih, Dalibor Dragijević, koji je preminuo u pritvoru 7. aprila. Telo devojčice nije pronađeno, a DNK tragovi još uvek nisu potvrđeni.

Autor: S.M.