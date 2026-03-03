DOŽIVOTNA NA STOLU! Novi obrt u slučaju ubistva dvogodišnje devojčice kod Bora - Sud presuđuje uskoro!

Optužnica je podignuta protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koje Više javno tužilaštvo u Zaječaru tereti da su 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu.

Sud je primio tri odgovora na optužnicu od branioca optuženih, nakon čega sada sud ima rok od 15 radnih dana da donese odluku o tome da li će optužnicu potvrditi.

Optužnici je priložena dopuna istrage, usled povrata rešenja Apelacionog suda u Nišu koji je naložio novu odluku o potvrđivanju optužnice i potpuno novo sudsko veće, nowu nadležnost je preuzeo Viši sud u Negotinu.

Prema optužnici tužioca:

Sumnja se da su optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković, 26. marta 2024. godine, automobilom udarili dvogodišnju devojčicu u Banjskom polju kod Bora.

Nakon udara, telo devojčice stavili su u vozilo i navodno ga odveli na deponiju, i potom ga premestili na drugu lokaciju.

Do danas telo devojčice nije pronađeno.

Radoslav Dragijević je, prema navodima optužnice, optužen za to da je pomogao Dejanu da premešta telo, odnosno smatra se saučesnikom nakon počinjenog dela.

Brat Dejanu Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine dok je bio u policijskom zadržavanju u Policijskoj upravi u Boru.

Autor: D.Bošković