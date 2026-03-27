POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ! Sud prelomio: Za Dragijevića i Jankovića tužilaštvo traži DOŽIVOTNU ROBIJU

Viši sud u Negotinu potvrdio je optužnicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

- Rešenje o potvrđivanju optužnice će danas biti poslato okrivljenima i njihovim braniocima, koji imaju rok od tri dana da izjave žalbe Apelacionom sudu u Nišu - rekli su za Tanjug u Višem sudu u Negotinu.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donese potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Predložen doživotni zatvor

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nikada nije pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Tri odgovora na optužnicu za smrt Danke Ilić

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dejan Dragijević i Srđan Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu za koje je zapraćena kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta, dok je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Autor: Iva Besarabić