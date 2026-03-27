TRAŽI SE DOŽIVOTNA ROBIJA ZA UBISTVO DVOGODIŠNJE DANKE ILIĆ: Detalji treće po redu optužnice koju je danas potvrdio sud

U trećoj po redu optužnici protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koju je danas potvrdio Viši sud u Negotinu, zbog sumnje da su 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, tužilaštvo je predložilo da budu osuđeni da doživotne kazne zatvora!

- Ova, treća po redu optužnica, pošto je prethodne dve na dopunu vratio po žalbama branilaca dvojice okrivljenih Apelacioni sud u Nišu, dopunjena je zapisnicima o rekonstrukciji i dopunskim veštačenjima koja su u međuvremenu urađena i dostavljena i koja nisu u suprotnosti sa ranije prikupljenim dokazima. Činjenični opis svega što se dogodilo i načina na koji je devojčica ubijena, ostao je isti - potvrdio je izvor.

Prema navodima optužnice, 26. marta oko 13.53 sati, Dragijević i Janković, inače radnici Vodovoda vraćali su se s radnog zadatka službenim vozilom, za čijim je volanom bio Janković a Dragijević na mestu suvozača. Devojčicu su, kako se sumnja, udrarili automobilom i ona je pala s desne strane vozila "naspram zadnjeg desnog točka", što je primetio Dragijević.

- Dejan Dragijević je izašao iz automobila, podigao dete sa zemlje i stavio ga u prtljažnik vozila. Kada je primetio da je devojčica živa, kako se sumnja, ugušio je rukama a Janković je pazio da neko ne naiđe - opisano je prema nezvaničnim informacijama u optužnici, koja se zasniva na veštačenjima, izjavama svedoka i materijalnim dokazima.

Telo devojčice, navodno, u dogovoru su ostavili na divljoj deponiji na Starobanjskom putu ka Boru, a kasnije ga premestili na drugu mesto.

Ni dve godine od nestanka, telo Danke Ilić nije pronađeno.

- Okrivljenima se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo deteta, za koje je zaprećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta - dodaje izvor.

Podsetimo, iz suda je potvrđeno da je rešenje o potvrđivanju optužnice napisano na 35 strana i da branioci imaju tri dana od prijema na pravo žalbe Apelacionom sudu.

- Po prijemu žalbi, predmet će biti dostavljen Apelacionom sudu u Nišu. Nakon njihovog razmatranja, taj sud može da potvrdi optužnicu, da je ponovo vati na dopunu ili je eventualno odbaci. Ukoliko ovaj sud potvrdi optužnicu, sud će zakazati početak suđenja - objašnjava izvor i podseća da je Apelacioni sud u Nišu do sada dva puta vraćao optužnicu na dopunu.

Dragijević i Janković, podsetimo, uhapšeni su deset dana posle nestanka devojčice i od tada su u pritvoru.

Autor: S.M.