LEDENI OBRUČ STEŽE SRBIJU! Tačno u ovo vreme kreće sneg, padaće i u Beogradu: Ali to nije kraj, UDAR TEK SLEDI

Očekuje se početak hladnijeg vremena oko 12. februara zbog prodora arktičkog vazduha. Prema radarskim snimcima, snežni oblak će se kretati od juga ka severu zemlje tokom čitavog dana.

Već prvog dana februara sneg će provejavati u Srbiji, najavio je meteorolog Ivan Ristić, a potvrđuju i radarski snimci. Pahulje neće zaobići ni Beograd, a u drugoj dekadi meseca zima se ponovo vraća, i to u većem delu Evrope, uključujući i našu zemlju.

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, sutra ulazimo u MJO fazu 1, kada će Pacifik poslati poremećaj u vidu zapadnog impulsa u Atlantik.

- To će usloviti "penjanje" zonalnog strujanja prema polu i stvaranje grebena preko Atlantika krajem prve dekade februara. ECMWF ENS vremenska prognoza za 10. februar baš na to ukazuje - pojašnjava meteorolog.

Početak hladnijeg vremena očekuje se ovog datuma

Slabljenje zonalnog strujanja stvoriće uslove za prodor hladnog, arktičkog vazduha duboko ka jugu Evrope tokom druge dekade februara i postepeni povratak zime u većem delu kontinenta.

- Kod nas promenu vremena, početak hladnijeg perioda očekujem oko 12. februara - prognozira Ristić.

Međutim, meteorolog je najavio i sneg u glavnom gradu, i to za sutra između 18 i 19 časova.

- Snežni oblak će sutra tokom pre podneva prvo zahvatiti jug Srbije i postepeno se premeštati na sever, takođe u toku dana počeće da duva hladna košava, a temperatura će popodne biti u osetnijem padu tako da će u večernjim časovima svuda biti ispod nule - kazao je Ristić.

Kretanje padavina sutra u Srbiji

Snežne padavine na jugu Srbije sutra će početi već oko 7 sati ujutru. Tokom dana one će se premeštati ka severu zemlje, da bi se oko 17 časova skoro više od polovine zemlje zabelelo.

Oko 19 časova sneg se očekuju i u glavnom gradu i zadržaće se tokom čitave noći.

Autor: Jovana Nerić