Od danas veće isplate sa biroa: Objavljeni novi iznosi naknade za nezaposlene – evo kolika je sada NAJNIŽA, a kolika NAJVIŠA suma

Dobre vesti za sve koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ). Od ovog februara, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti je uvećana za 2,7 odsto, usklađujući se sa godišnjom inflacijom.

Povećanje se primenjuje automatski, što znači da korisnici ne moraju da podnose nikakve dodatne zahteve kako bi dobili više novca.

Koliko novca sada dobijaju nezaposleni?

Nakon usklađivanja, definisani su novi minimalni i maksimalni iznosi koji će se isplaćivati korisnicima:

Najniža naknada: Nakon odbitaka za doprinose, najniža neto naknada koju će nezaposleni primati iznosi 22.170,47 dinara. To je povećanje od 582,76 dinara u odnosu na prethodni period (bruto iznos je 33.745 dinara).

Najviša naknada: Maksimalni neto iznos koji se može isplatiti na račun iznosi 51.394,48 dinara. Ovo predstavlja uvećanje od 1.351,45 dinara (bruto iznos je 78.226 dinara).

Ovi iznosi predstavljaju zakonski limit i ne mogu se premašiti, bez obzira na to koliku ste platu imali pre gubitka posla.

Od čega zavisi vaša isplata?

Konkretan iznos koji će vam leći na račun zavisi od proseka vaših zarada u poslednjih 12 meseci pre prestanka radnog odnosa, kao i od broja radnih dana u mesecu. Nova dnevna osnovica za obračun sada iznosi 1.507,12 dinara.

Važno je napomenuti da se od bruto iznosa naknade odbijaju doprinosi: 24 odsto za penzijsko i invalidsko osiguranje i 10,30 odsto za zdravstveno osiguranje.

Ko sve ima pravo na povišicu?

Pravo na uvećane iznose imaju svi nezaposleni koji od februara tek ostvaruju pravo na novčanu pomoć, ali i oni koji su već u sistemu i primaju redovnu mesečnu naknadu sa biroa.

Autor: Dalibor Stankov