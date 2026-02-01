SUDBINA NIS-A NA PREKRETNICI: Harčenko otkrio – blizu smo konačnog dogovora, pregovori idu u dobrom pravcu!

Pregovori o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) ušli su u odlučujuću fazu. Iako proces još nije završen, ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko, ističe da postoji značajan pomak i da se rešenje traži u okviru prijateljskih odnosa dve zemlje.

"Blizu smo konačnog rezultata"

U intervjuu za "Večernje novosti", Harčenko je naglasio da se trenutni tok razgovora u potpunosti uklapa u stratešku saradnju Srbije i Rusije.

Energetska sigurnost: Ambasador ističe da je najvažnije to što će dogovor omogućiti nastavak saradnje u energetici, ali i svim drugim sferama.

Tračak nade: Odluka američkog OFAK-a da produži licencu NIS-u do 20. februara ocenjena je kao ključna za održavanje rada kompanije i Rafinerije u Pančevu.

Funkcionalnost sistema: Harčenko smatra da je ovaj potez "značajan signal" za energetsku bezbednost Srbije u širem smislu.

Pitanje prodaje: Zašto MOL, a ne Beograd?

Na pitanje zašto Rusija nije prihvatila ponudu Beograda za otkup udela, koja je navodno bila viša od one koja se pominje u kontekstu mađarskog MOL-a, ambasador je ostao suzdržan.

„Kada je reč o detaljima pregovora, to je pitanje za prodavca – kompaniju 'Gaspromnjeft', kao i za kupce i akcionare koji su direktno uključeni u proces. Za mene je najvažnije da smo blizu konačnog rezultata“, poručio je Harčenko.

Uticaj SAD i OFAK licenci

Iako produženje licence do 20. februara donosi privremeno olakšanje, ruski ambasador upozorava da su komplikacije i dalje moguće zbog složene geopolitičke situacije. On je naveo da se u današnjem svetu ne može isključiti nijedna pretpostavka, ali da produžetak rada Rafinerije Pančevo uliva optimizam.

Autor: Dalibor Stankov