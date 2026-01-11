U ovom slučaju država bi trebalo da preuzme NIS: Oglasila se Mihajlović

Za rešenje problema Naftne industrije Srbije (NIS) trenutno postoje dve mogućnosti, pri čemu su jedna pregovori koje Rusi sada vode sa mađarskim MOL-om i druga da država Srbija, ako ti pregovori ne uspeju, preuzme NIS, izjavila je danas nekadašnja potpredsednica Vlade Srbije i ministarka za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Zorana Mihajlović.

Ona je za Tanjug ocenila da ruski razgovori sa mađarskim naftnom kompanijom ne idu onom brzinom kojom su svi očekivali da će ići.

"Da li tu neko uskraćuju informacije ili ne, šta se tu dešava, ne znam, ali činjenica je da je to sporo. Znamo da u budućnosti imamo neke rokove, odnosno da imamo licencu do 23. januara. To je prva stvar. Druga stvar, generalno mi deluje sporo cela ta priča oko dolaska sirove nafte JANAF-om", rekla je Mihajlovićeva.

Ocenila je da je u celini sporo ono što Rusi rade unutar NIS-a.

"Oni, naravno, nijednog trenutka ne žele suštinski da promene vlasništvo, to je svima jasno, ali došli smo tu gde smo. To je ta varijanta koja je trenutna a druga varijanta, ako to ne uspe, zna se šta je zadatak srpske države i srpske vlade. Zadatak države i vlade je da preuzme NIS. Jer treće varijante nema", naglasila je ona i dodala da se nadamo prvoj varijanti.

Istakla je da je jasno da rat u Ukrajini neće skoro da stane a da nama vreme curi.

"Mi jednostavno moramo da imamo rafineriju koja radi, jer se ne može obezbediti 6.000 tona dizela, a da rafinerija ne radi", poručila je ona.

Autor: Iva Besarabić