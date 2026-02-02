Ozbiljan minus i sneg, a uveče kiša! Narednih dana potpuni PREOKRET

Vremenska prognoza za ponedeljak 2. februar 2026. godine.

Prema vremenskoj prognozi, danas pre podne pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku Srbije. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva.

Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći. U košavskom području će duvati slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv.

Najniža temperatura od -5 do 0 °C, najviša od 0 do 3 °C, na istoku Srbije oko -3 °C (ledeni dan), navodi se u prognozi RHMZ-a.

U utorak (03.02.) jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i malo toplije, samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno (ledeni dan). Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije usloviti kišu.

Kiša se u sredu i četvrtak (04-05.02.) uz još toplije vreme, očekuje mestimično i u ostalim krajevima.

Duvaće košava, koja će od utorka uveče (03.02.) do četvrtka (05.02.) imati udare olujne jačine. Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.

