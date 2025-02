SNEG PROVEJAVA BEOGRADOM! Jutros ozbiljan mraz i minus, a EVO kakvo nas vreme očekuje narednih 7 dana!

U noći između nedelje i ponedeljka padaće slab sneg u većini krajeva, ali ređe po Vojvodini. U ponedeljak oblačno sa slabim snegom, osim po Vojvodini. Na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja koje se širi postepeno na jug. Popodne na severu Srbije suvo, a u ostalim krajevima oblačno sa slabim snegom. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale.

Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do -1°C, a maksimalna od 0°C u zapadnim i centralnim predelima do 4°C na severu Vojvodine. Uveče slab sneg u centralnim i istočnim predelima. Temperatura u 22h od -4°C do 0°C.

Beograd: U noći između nedelje i ponedeljka je moguć slab sneg. U ponedeljak ujutru oblačno sa slabim snegom, a od sredine dana suvo, popodne sa malo sunčanih intervala. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

Niš: U ponedeljak hladno i oblačno sa slabim snegom povremeno. Vetar slab severni. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna najviše 1°C. Uveče slab sneg.

VOJVODINA: U noći između nedelje i ponedeljka je moguć slab sneg ponegde. U ponedeljak ujutru slab sneg na jugu Vojvodine, a zatim suvo ostali deo dana. Na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja koje se širi postepeno na jug uz duže sunčane periode. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do -2°C, a maksimalna od 2°C na jugu do 4°C na severu Vojvodine gde će veći deo dana biti sunčano. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -4°C do -1°C.

Novi Sad: U noći između nedelje i ponedeljka je moguć slab sneg. U ponedeljak suvo uz delimično razvedravanje sa sunčanim intervalima tokom dana. Vetar slab severni. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna do 3°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -1°C.

Subotica; U noći između nedelje i ponedeljka je moguć slab sneg. U ponedeljak suvo uz razvedravanje ujutru i pretežno sunčano vreme tokom dana. Vetar slab do umeren severni. Minimalna temperatura -5°C, a maksimalna do 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -3°C.

Vreme prekosutra: U utorak ujutru umeren mraz, a tokom dana promenljiva oblačnost i hladno. Na severu i zapadu Vojvodine će biti više sunčanih sati, a u ostalim krajevima Srbije dnevni razvoj oblaka može uzrokovati pojavu kratkotrajnog snega. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -2°C, a maksimalna od 1°C do 4°C. Uveče suvo sa mrazem. Temperatura u 22h od -5°C do -1°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Od srede do kraja sedmice suvo i hladno sa jutarnjim mrazevima, a tokom dana sunčano sa malo oblaka. Dnevna temperatura će imati tendenciju blagog porasta.

Autor: Dubravka Bošković