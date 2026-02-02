AKTUELNO

Izdato HITNO UPOZORENJE: Lavina na srpskoj planini

Važno upozorenje poslato je nedavno iz srpskog ski centra Brezovica za sve skijaše i snoubordere, a nakon, kako se ističe, neodgovornog ponašanja pojedinih skijaša koji su započeli skijanje van zvaničnih i obeleženih ski staza, čime su izazvali lavinu.

"Danas su tri neodgovorna skijaša započela skijanje van zvaničnih i obeleženih ski staza, čime su izazvali lavinu. Dva skijaša su se udaljila sa lica mesta, dok je jedan skijaš sa povređenom nogom ostao na vrhu neobeležene staze.

Brzom i profesionalnom intervencijom ski spasilaca D.P Inex Šarplanina Brezovica, povređeni skijaš je bezbedno transportovan do ambulante.

Ovim činom, neodgovorni pojedinci su ugrozili sopstvene živote, ali i živote ski spasilaca Ski centra Brezovica, koji su bili izloženi dodatnom riziku tokom intervencije.

O incidentu je obaveštena policija.

Apelujemo na sve skijaše i snowboardere da strogo poštuju pravila i koriste isključivo zvanične, obeležene ski staze. Skijanje van staza dovodi u opasnost živote skijaša i ski spasilaca", piše na kraju apela na Instragram stranici "borzanionline".

