Oglasio se Srbin koji je bio zaglavljen na žičari smrti na Durmitoru! Opisao agoniju kroz koju su prošli: Tolikom brzinom je ispao iz korpe! Ovo je igra sudbine

Na Savinom Kuku, na žičari koja je deo Durmitor Ski centra desila se strašna tragedija kada je jedna osoba stradala, a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.

Na istoj žičari, troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama, među kojima i državljanin Srbije. Korpe su ostale zaglavljene na nepristupačnom mestu, ali su spasioci uspeli da ih evakuišu.

Srbin Aleksandar Todorović koji je bio zaglavljen oglasio se sada i otkrio detalje ove nemile situacije.

- Može se reći da je ovo možda igra sudbine. Godinama se bavim skijanjem rekreativno, ali ovakav slučaj nisam video da je dečko ispao iz korpe i tolikom brzinom preleteo sa te visine i poginuo na licu mesta.

- Znači stvarno je bilo trgaično. Bilo je nas troje u korpi koji smo stajali na nepristupačnom mestu skoro 4 sata, bilo je hladno. Ali imamo razumevanja, bio je nesrećan slučaj. Na kraju su nas spustili bezbedno bez ikakvih posledica.

- Bio sam pribran, svestan situacije da je to nesrećan slučaj na koji ne možemo da utičemo. Sve je prošlo dobro po nas.

Prema prvim podacima, korpa u kojoj su bili muškarac i žena je nakon kvara proklizala, što se smatra uzorkom ove nesreće.

Autor: A.A.