NOVI DETALJI NESREĆE NA DURMITORU: Nemački državljanin (34) ispao iz korpe sa visine od 70 metara! Tri osobe satima čekale evakuaciju

Državljanin Nemačke Hetner Sebastijan (34) stradao je danas u teškoj nesreći na skijalištu Savin Kuk na Durmitoru dok je njegova supruga (30) teško povređena.
Kako piše Pobjeda, državljanin Nemačke ispao iz korpe i sa visine od 70 metara pao na tlo, pri čemu je zadobio smrtonosne povrede.
Njegova supruga, koja je bila sa njim u korpi, ostala je zaglavljena na žičari, a posle spuštanja transportovana je prvo u bolnicu u Nikšiću, apotom upućena u KCCG.
Ona je zadobila teške povrede - prelom butne kosti i povrede glave.
Posle nesreće, Tužilaštvo je naložilo da se ski lift ne pušta u pogon dok traje uviđaj, zbog čega su tri osobe satima provele desetine metara iznad nepristupačnog terena.
Reč je o državljanima Srbije, Nemačke i Crne Gore.
Spasioci i zaposleni u Skijalištu Savin Kuk pokušavali su da im pruže pomoć u teškim vremenskim uslovima, uključujući dostavljanje ćebadi, kako bi se zaštitili od hladnoće dok traje procedura.
