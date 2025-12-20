AKTUELNO

NOVI DETALJI NESREĆE NA DURMITORU: Nemački državljanin (34) ispao iz korpe sa visine od 70 metara! Tri osobe satima čekale evakuaciju

Državljanin Nemačke Hetner Sebastijan (34) stradao je danas u teškoj nesreći na skijalištu Savin Kuk na Durmitoru dok je njegova supruga (30) teško povređena.

Kako piše Pobjeda, državljanin Nemačke ispao iz korpe i sa visine od 70 metara pao na tlo, pri čemu je zadobio smrtonosne povrede.

Njegova supruga, koja je bila sa njim u korpi, ostala je zaglavljena na žičari, a posle spuštanja transportovana je prvo u bolnicu u Nikšiću, apotom upućena u KCCG.

Ona je zadobila teške povrede - prelom butne kosti i povrede glave.

Posle nesreće, Tužilaštvo je naložilo da se ski lift ne pušta u pogon dok traje uviđaj, zbog čega su tri osobe satima provele desetine metara iznad nepristupačnog terena.

Reč je o državljanima Srbije, Nemačke i Crne Gore.

Spasioci i zaposleni u Skijalištu Savin Kuk pokušavali su da im pruže pomoć u teškim vremenskim uslovima, uključujući dostavljanje ćebadi, kako bi se zaštitili od hladnoće dok traje procedura.

