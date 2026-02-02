Ovi građani Srbije od danas dobijaju više novca! Evo TAČNO KOLIKO i ko im pravo na povećanje

Od februara 2026. godine, nezaposleni u Srbiji dobijaju uvećane mesečne i dnevne naknade sa Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), nakon što je izvršeno usklađivanje sa godišnjom inflacijom od 2,7%.
Najniža i najviša naknada
Najniža bruto: 33.745 dinara (+887)
Najniža neto: 22.170 dinara (+583)
Najviša bruto: 78.226 dinara (+2.057)
Najviša neto: 51.394 dinara (+1.351)
Kako se obračunava
Iznos zavisi od prethodnih plata, radnog staža i broja radnih dana u mesecu. Dnevna osnovica sada iznosi 1.507,12 dinara, a naknada se obračunava u procentu od 60 do 90%, u zavisnosti od staža i prethodnog zaposlenja.
Odbici od naknade
Bruto iznos umanjuje se za obavezne doprinose:
Penzijsko i invalidsko osiguranje – 24%
Zdravstveno osiguranje – 10,3%
Ko ima pravo na uvećane iznose
Uvećane naknade važe automatski za sve nezaposlene koji tek ostvaruju pravo, kao i za one koji već primaju pomoć. Nije potrebno podnositi dodatne zahteve.
Usklađivanje naknada znači da će veći broj nezaposlenih u Srbiji dobiti stvarnu finansijsku podršku, a povećanje utice i na druge socijalne naknade povezane sa minimalnim primanjima.
