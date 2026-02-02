SRBIJA I FRANCUSKA JAČAJU NUKLEARNI SAVEZ: Đedović Handanović otkrila planove – stručni kadrovi i prenosna mreža u prvom planu!

Srbija korača krupnim koracima ka energetskoj nezavisnosti, a najnoviji razgovori ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović sa predstavnicima Francuske agencije za razvoj (AFD) potvrđuju da je nuklearna energija postala prioritet.

Francuska, kao država sa ogromnim iskustvom u ovoj oblasti, prepoznata je kao ključni strateški partner na putu energetske tranzicije naše zemlje.

Ministarka je tokom sastanka istakla da su potrebe za novim izvorima bazne energije sve veće, prvenstveno zbog rasta potrošnje struje i ciljeva dekarbonizacije. Zbog toga je od Francuza zatražena konkretna tehnička podrška u prvoj fazi nuklearnog programa. To podrazumeva školovanje i razvoj domaćih stručnih kadrova, ali i detaljnu procenu uticaja koji bi nuklearne elektrane imale na prenosnu mrežu Srbije.

"Francuska je naš strateški partner, a saradnja koja je učvršćena posetom predsednika Makrona 2024. godine sada dobija konkretne obrise. Uz podršku AFD-a radićemo na dugoročnom planiranju do 2050. godine", poručila je ministarka.

Podsećamo, saradnja sa francuskim gigantom "Elektroprivredom Francuske" (EDF) već je dala prve rezultate – završena je preliminarna tehnička studija o miroljubivoj primeni nuklearne energije u Srbiji. Sledeći koraci uključuju ne samo obuku inženjera, već i ozbiljan rad na informisanju javnog mnjenja o prednostima i sigurnosti nuklearnih postrojenja.

Pored nuklearne energije, Francuska agencija za razvoj pokazala je veliko interesovanje i za projekte energetske efikasnosti, što će dodatno ubrzati modernizaciju srpskog energetskog sektora. Dogovorena je izrada posebne studije podrške, koja će biti temelj za stabilno i čisto snabdevanje strujom u decenijama koje dolaze.

Autor: Dalibor Stankov