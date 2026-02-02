OPREZ! Stiže ledena kiša: Ovaj deo Srbije biće na udaru, EVO i kada

Nakon slabog snega, u Srbiji je došlo do razvedravanja, pa je posle podne bilo sunčano, ali hladno. Temperatura je u većini predela bila oko 0 stepeni.

Noćas se čekuje naoblačenje.

U utorak ujutro i delom prepodneva uslova za ledenu kišu biće na severu i zapadu Bačke, koja bi na putu ka istoku prešla u običnu kišu.

Još u utorak ujutro ledeno, uz minimalne temperature od -9 na istoku do -1 na severozapadu i jugu Srbije, u Beogradu -4 stepena..

Zajedno sa oblacima i padavinama očekuje se i otopljenje.

Sa jugozapada se očekuje priliv toplije vazdušne mase.

Maksimalna temperatura u utorak tokom dana biće od 4 do 10 stepeni, u Podrinju lokalno i do 12 stepeni.

Ledeni dan se i dalje očekuje u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, uz temperature od -4 do -2 stepena, ujutro do -9 stepeni.

U sredu će se nastaviti otopljenje, povremeno će biti i kiše, naročito na severu, koja bi se ujutro ponegde u Podunavlju i na severoistoku Srbije ledila i pri tlu.

Jutarnja temperatura od -1 na severoistoku do 6 na zapadu Srbije, maksimalna dnevna od 5 do 12 stepeni.

U Timočkoj i Negotinskoj Krajini i dalje ledeno, temperatura od -4 do -1 stepen.

Osetno toplije u četvrtak i petak, maksimalna temperatura i do 15 stepeni, lokalno usled fenskog efekta južnog vetra i do 17 stepeni.

Do sutra će duvati veoma hladna košava, da bi od srede košava biti toplog karaktera.

Od petka malo svežije, ali i dalje relativno toplo, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom.

Prema trenutnim prognozama bar do sredine februara ne treba očekivarti ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Inače, već danima se nad istokom i severoistokom Evrope nalazi polarna vazdušna masa, uz temperature i ispod -30 stepeni. Moskva i Kijev su okovani polarnim udarom, a polarni vazduh prodrao je do i centralne Evrope. Obodni deo ovog ledenog vazduha stigao je do Srbije, ali u znatno blažem obliku, ali će od srede sledi priliv osetno toplije vazdušne mase sa Atlantika i sa Mediterana.



Autor: Jovana Nerić