Stižu olujni vetar i kiša, a EVO gde će padati sneg: Srbiju posle vedrog jutra očekuje PROMENA vremena

U Srbiji je osvanulo vedro sveže jutro, u mnogim predelima i sa maglom. Temperatura u Požegi i na Kopaoniku bila je -4, u Beogradu 3, a trenutno je 4°C. U većini predela je oko 0°C.

Nakon vedrog jutra i prpeodneva, sledi naoblačenje.

U toku večeri i noći sa Jadrana jače naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Sneg će padati uglavnom iznad 1500 metara.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 12.

Jugoistočni vetar biće u pojaćanju i tokom večeri i noći u košavskom području biće jak, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udrima.

U četvrtak promenljivo oblačno i toplo, a u petak i tokom vikenda biće osetno hladnije.

Autor: D.Bošković